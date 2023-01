Lutto nel Rugby Parabiago, muore il figlio 16enne del direttore tecnico

Una tragedia infinita per la famiglia del Rugby Parabiago: un terribile incidente ha strappato agli affetti più cari il figlio di Daniele Porrino.

Il terribile incidente

Come ci comunicano i colleghi di PrimaBrescia, ieri, in un terribile incidente è scomparso Federico Doga, di soli 16 anni. Anche lui, come il padre, era un grande appassionato di rugby: infatti, si allenava nella società Rugby Rovato.

Figlio del direttore tecnico Daniele Porrino

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nell'Alto milanese. Federico faceva parte della famiglia del Rugby Parabiago: il suo papà, Daniele Porrino, è il direttore tecnico della società. Immediato l'abbraccio di tutti i componenti del club.

La nota che arriva dalla società sportiva

"Abbiamo appreso questa mattina la grave notizia della scomparsa del figlio del nostro Direttore Tecnico Daniele Porrino, avvenuta ieri sera in un incidente stradale ad Iseo, nel bresciano - scrivono - Non abbiamo parole per lenire il suo dolore in un momento simile. Tutto il Club si stringe in un forte abbraccio a Daniele, alla compagna Chiara e a tutta la sua

famiglia".

Una serata che doveva essere di "serenità"

Secondo quanto riporta il nostro canale nazionale NewsPrima, il ragazzo era stato accompagnato dai suoi genitori a Rovato per passare una serata tra amici, prima che iniziasse la scuola. Un terribile incidente, però, ha strappato Federico a tutti i suoi affetti.