Lutto nel mondo del ciclismo per la scomparsa prematura di Ermano Torti: aveva 55 anni.

Erano Torti, originario di Villastanza di Parabiago, aveva 55 anni ed è stato trovato senza vita nella sua casa a Busto Arsizio nella giornata di ieri, lunedì 13 luglio 2020. A dare l’allarme erano stati i suoi colleghi, non vedendolo arrivare al lavoro. Il 55enne è stato poi trovato da Vigili del Fuoco e Carabinieri senza vita a casa sua, a stroncarlo si presume essere stato un arresto cardiaco.

Torti era una vera istituzione nel mondo del ciclismo. Dopo aver corso, era diventato direttore sportivo della GB Bortolami di Castano Primo, 6 anni fa, ma aveva rivestito anche un ruolo nella formazione femminile Ju Green di Gorla Minore e ora lo era dell’Unione Ciclistica Bustese Olonia.

“Ci piace ricordarti così: con questa tua grande voglia di fare e di stare tra i ragazzi; con la tua passione per il ciclismo che ti ha spinto ad entrare a far parte della nostra grande famiglia, di cui farai sempre parte – hanno scritto dall’Us Bustese Olonia – La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto fra tutti coloro che ti hanno voluto bene. Nel nostro animo sarà sempre vivo il tuo ricordo. Grazie Ermano”. Poi il messaggio del presidente della societàAlessandro Cardi: “Giorni febbrili per organizzare al meglio le cose per fare in modo che i ragazzi possano correre questo fine settimana: messaggi, telefonate, incontri, Ermano, Roberto De Filippo e Danilo Napolitano, si compensano a vicenda….ora dovrò dire…si compensavano, perché Ermano non è più tra noi. Ormai si era creato un rapporto quasi di famiglia e ciò faceva amare ancora di più questo sport e i nostri ragazzi. Io voglio mantenere il suo ricordo convinto che lui è ancora qui in mezzo a noi, in mezzo ai nostri ragazzi, felice di fare ciò che più lo appassionava. Lasciatemelo pensare, forse così la sua prematura scomparsa sarà meno dolorosa.

Un abbraccio Ermano!!!!”