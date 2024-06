Lutto cittadino per l'ultimo saluto al bimbo di 2 anni deceduto

Lutto cittadino a Buscate per i funerali del bambino venuto a mancare a soli 2 anni.

Lutto cittadino per il bimbo di 2 anni

Sarà lutto cittadino oggi, mercoledì 19 giugno 2024, a Buscate: due sabati fa era infatti venuto a mancare un bimbo di 2 anni, colto da un malore mentre si trovava nel suo letto della sua abitazione. Sul posto erano arrivati i soccorritori del 118 e i Carabinieri ma nulla aveva potuto salvarlo. Con apposita ordinanza, il sindaco Fabio Merlotti ha istituito per oggi il lutto cittadino.

L'abbraccio in occasione dei funerali

La mattina di oggi sono infatti previsti i funerali del piccolo e il Comune ha voluto esprimere un forte segno di vicinanza alla famiglia: "L'Amministrazione comunale intende manifestare in modo tangibile e ufficiale il dolore del paese per la grave perdita che lo ha colpito" si legge nel documento a firma del sindaco per il lutto comunitario e per tutta la durante dei funerali dispone "l'esposizione a mezz'asta delle bandiere poste sull'edificio comunale in segno di lutto, l'abbassamento delle serrande dalle 10.30 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di sospensione dell'attività commerciale, il divieto di attività ludiche e ricreative e ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano".