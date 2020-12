Lutto cittadino ad Arconate per la scomparsa del dottor Bison

Lutto cittadino: così Arconate intende commemorare il legnanese Flavio Bison, 63 anni, medico di base vinto dal Covid.

Lutto cittadino: attività lavorativa sospesa dalle 10.30 alle 11.30

“Per manifestare in modo tangibile e solenne il dolore del paese per la scomparsa del dottor Flavio Bison, storico medico di base”, l’Amministrazione comunale ha ordinato la proclamazione del lutto cittadino per oggi, sabato 12 dicembre 2020, giorno in cui si svolgeranno le esequie. “Sugli edifici comunali e in tutti gli edifici pubblici viene ordinata l’esposizione delle bandiere a mezz’asta – spiega il Comune – Si invitano le attività commerciali alla sospensione dell’attività lavorativa in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre (10.30-11.30) o, in alternativa, a esporre in forma libera segni di adesione al lutto cittadino. L’Amministrazione comunale intende ancora una volta esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia del dottor Bison per la tragica e prematura scomparsa”.