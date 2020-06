Lutto a Nerviano: si è spento Pietro Re Dionigi. Era molto conosciuto in paese.

Si è spento Pietro Re Dionigi, conosciuto in paese per essere stato un amministratore in Comune a Nerviano. Aveva 64 anni e stava combattendo contro una malattia. Abitava a Sant’Ilario, dove lascia la famiglia. Era in pensione, dopo il lavoro all’Agusta. E’ stato assessore al Bilancio durante il secondo mandato dell’allora sindaco Sergio Parini (dal 1998 al 2003), carica che ha poi ricoperto nei due anni e mezzo quando il primo cittadino era Sergio Girotti. Forte l’impegno anche nel mondo delle associazioni, in primis con L’ancora, poi diventata Per (per il trasporto dei malati).