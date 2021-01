Lutto a Legnano per la morte di Emilio Ardo

Lutto a Legnano e non solo vista la caratura del personaggio: si è spento a 76 anni Emilio Ardo, politico di razza, amante dello sport e per anni Gran Priore della Contrada San Magno

Il lutto per la morte di Ardo

Emilio Ardo si è spento oggi in ospedale dove era ricoverato da qualche tempo: aveva 76 anni e per lunedì sono stati fissati i funerali alle 10.30 nella basilica di San Magno.

Politico, amante dello sport e sostenitore del Palio. Ardo era tutto questo e anche di più. Formatosi nella Democrazia Cristiana, allo scioglimento della Dc Ardo era confluito nella Margherita, partito per il quale, con alle spalle una colazione di Centrosinistra, fu candidato sindaco nel 2002, non riuscendo però nell’exploit di vincere le Amministrative. Ma la sconfitta non spense il suo ardore politico, proseguito poi tra le fila del Pd. In ambito sportivo, benché giovanissimo, fu tra i fondatori della Pallacanestro Legnano e dirigente della Folgore Calcio. Ma il suo nome sarà per sempre legato anche al Palio: Gran Priore della Contrda San Magno dal 1998 al 2011, vinse il Palio per tre anni.

Il cordoglio del sindaco Lorenzo Radice