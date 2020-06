L’Università degli anziani piange Sergio Gasparri

L’Università degli anziani piange la scomparsa di Sergio Gasparri, a lungo volto accogliente della Ualz insieme alla moglie Edda.

L’Università degli anziani ricorda il suo “nume tutelare”

“La Ualz partecipa, con commosso rimpianto, al dolore della professoressa Edda Gasparri e della sua famiglia per l’inattesa perdita del marito, Sergio, che per molti anni si è impegnato a sostegno dell’associazione come attento e solerte revisore – si legge firmata dall’Università degli anziani Legnano e zona – Per i soci iscritti da molti anni e soprattutto per quelli che ne hanno assiduamente frequentato le attività nel primo decennio di questo secolo, Sergio ed Edda sono stati i volti accoglienti di Ualz, i suoi numi tutelari. Coppia esemplare nella vita coniugale, hanno portato la loro sintonia e la loro efficace collaborazione anche nella nostra direzione, specialmente nei sette anni della presidenza di Edda. Ogni mattina instancabilmente presenti in sede, affrontavano e risolvevano i problemi organizzativi quotidiani con pazienza, competenza e signorile cordialità. Indimenticabili i molti coinvolgenti eventi musicali da loro promossi sia nel repertorio classico, sia nel jazz, di cui Sergio era un appassionato cultore. Molto apprezzata anche l’opportunità che offrirono a tanti soci, grazie al loro impegno, di partecipare ad opere e concerti della stagione scaligera. Di Sergio ci mancheranno il sorriso, la gentilezza, l’equilibrio nel giudizio”.

L’ultimo saluto nella chiesa di San Domenico

Il rito funebre si terrà lunedì 15 giugno 2020 alle 16.15 nella chiesa di San Domenico in Legnano.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE