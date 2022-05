L'Università degli anziani dice addio a Edda Raimondi

Si è spenta oggi, 4 maggio 2022, Edda Raimondi, per molti anni parte della Ualz, l'Università degli anziani di Legnano e zona.

Queste le parole del direttivo della Ualz che ha voluto dare il triste annuncio.

"Edda, che tanti a Legnano ancora ricordano come docente di pianoforte, già nel 1992 era entrata nel Consiglio direttivo di UALZ come "addetta alle manifestazioni". Le competenze maturate in una lunga e prestigiosa carriera professionale, e soprattutto la profonda passione per la materia, le hanno consentito di organizzare applauditi concerti per UALZ, ma anche di offrire a tante persone esperienze emozionanti partecipando alle stagioni operistiche e sinfoniche del Teatro alla Scala (e non solo). Era lei che sceglieva i programmi e, con il valido supporto del marito Sergio Gasparri, organizzava accuratamente prenotazioni e trasporti. Così tanti, grazie a lei, hanno potuto entrare per la prima volta nel mitico Teatro milanese. Edda ha pure saputo trovare per i concerti con cui UALZ solennizzava le feste tradizionali, giovani concertisti che meritavano di essere incoraggiati dai nostri calorosi applausi. E per il Carnevale quanti coinvolgenti spettacoli ci ha regalato, assecondando la passione di Sergio per il Jazz! Nel 1995, con Libero Giberti, ha avviato un Coro che si è dimostrato, negli anni, un progetto ben riuscito".