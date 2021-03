Lunghe code per il vaccino all’ospedale

Lunghe code per la vaccinazione anti Covid all’ospedale di Legnano.

Lunghe code e assembramenti all’ospedale

Lunghe file per ricevere la propria dose di vaccino anti Covid. Succede all’ospedale di Legnano, dove nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 marzo 2021, la coda degli anziani in attesa si è fatta davvero lunga: decine di ultraottantenni e ultranovantenni, con i loro accompagnatori, sono stati costretti ad aspettare all’aperto. In certi momenti la fila è arrivata fin quasi al parcheggio. A darsi da fare come potevano per gestire la situazione critica, che ha provocato evidenti assembramenti, sono stati i volontari in servizio al presidio che si sono adoperati con pazienza e gentilezza.

Importante non presentarsi con troppo anticipo

La gestione del piano prenotazioni della campagna vaccinale lombarda oggi è stata al centro delle polemiche: Guido Bertolaso, consulente del presidente Attilio Fontana per il piano vaccini anti Covid in Lombardia, in un post affidato a Facebook attacca Aria, la società della Regione che gestisce le prenotazioni per i vaccini, che per l’ospedale Niguarda di Milano avrebbe mandato per errore 900 convocazioni al posto delle 600 previste. Al netto dei problemi organizzativi, una raccomandazione di buon senso utile per tutti coloro che devono sottoporsi alla vaccinazione è quella di non presentarsi con più di cinque-dieci minuti di anticipo rispetto all’orario comunicato proprio per evitare il rischio di creare code e assembramenti.