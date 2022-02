Traffico

Le ripercussioni sul tratto urbano dell'autostrada al bivio con la Tangenziale Nord e all'uscita di Cormano.

Un incidente sta causando lunghe code sulla A4 in direzione Trieste in particolare nella zona vicino all'uscita di Cormano provenendo da Torino.

Lunghe code in Autostrada A4 per incidente

I rallentamenti si incontrano nel tratto tra Cormano e il bivio con la A4/Tangenziale Nord dove, a seguito di un sinistro, la cui dinamica è ancora da chiarire, si è formato un lungo serpentone di auto che al momento supera i cinque chilometri.

Le difficoltà maggiori, come segnalato da Autostrade, si incontrano al chilometro 138 ma si registrano code anche in uscita a Cormano provenendo da Torino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.