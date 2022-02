Lunedì in auditorium si parla di sanità

L’incontro sulla riforma lombarda organizzato dall’Università della Terza età si terrà nel pomeriggio di lunedì

Una casa e un ospedale di comunità nell'ex ospedale di Passirana

Regione Lombardia, nelle scorse settimane, ha approvato le localizzazioni delle nuove strutture di sanità territoriale collegate alla riforma sanitaria e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: in tutto si tratta di 218 Case di comunità, 71 Ospedali di comunità e 101 Centrali operative territoriali. Nel territorio di Ats Milano sono state individuate 71 Case di comunità, 23 Ospedali di comunità e 36 Centrali operative territoriali. Due di queste, precisamente una casa e un ospedale di comunità, saranno realizzati all’interno dell’ospedale Casati di Passirana. Le Case di comunità sono lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati affetti da patologie croniche.

Ma quali sono le novità della nuova riforma sanitaria? Se ne parlerà nel pomeriggio di lunedì all’auditorium comunale di via Meda grazie all’appuntamento organizzato dal professor Gianni Rovelli, ex primario della Cardiologia dell’ospedale di Rho e attuale presidente dell’Università della Libera Età. L’incontro si terrà lunedì 21 dalle 15 alle 16.30. «Nel corso del pomeriggio parleremo della riforma attualmente in discussione al Consiglio regionale e in particolare delle novità che riguarderanno il nostro territorio - spiega Rovelli - All’incontro parteciperanno Emanuele Monti, presidente della Commissione sanità di Regione Lombardia, il dottor Germano Pellegatta direttore generale dell’Asst Rhodense, Simone Giudici consigliere regionale della Lega e Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, da sempre attento a tematiche che riguardano la salute. Presente all’incontro anche il sindaco Andrea Orlandi».

L’incontro si aprirà con una introduzione del professor Gianni Rovelli che proietterà una serie di diapositive. Dopo l’introduzione, il microfono passerà al direttore generale dell’Asst Rhodense Pellegatta, al presidente della commissione sanità di Regione Lombardia Monti e infine al vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti e al consigliere Simone Giudici.

Casa di comunità che a Rho, o meglio nella frazione di Passirana, secondo voci non ancora confermate dovrebbe aprire il prossimo 8 marzo.

L’accesso all’auditorium comunale di via Meda è gratuito e aperto a tutta la popolazione fino ad esaurimento dei posti disponibile viste le normative Covid attualmente in vigore.