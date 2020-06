L’ultimo saluto a Suor Eugenia: un’istituzione per la comunità FOTO

L’ultimo saluto a Suor Eugenia: un’istituzione per la comunità di Rescaldina.

Questa mattina, giovedì 11 giugno, nella chiesa parrocchiale di Rescaldina, si è tenuto il funerale di Suor Eugenia. Molta partecipazione alle esequie della religiosa ma con le dovute precauzioni per l’emergenza Coronavirus: in Chiesa si entra sono in modo scaglionato. A tenere la cerimonia il parroco Enrico Vertemari. Presente anche il sindaco di Rescaldina, Gilles Ielo.

Le parole del parroco

“Oggi è un giorno di pioggia, una brutta giornata mentre la vita di Suor Eugenia è stata bellissima. Ha avuto un’alba bellissima, durante la sua giovinezza, e un tramonto altrettanto bello. Io sono arrivato in questa comunità 15 anni fa e ho avuto l’onore di conoscere il suo tramonto. Tutti noi la ricadiamo come una donna amorevole: la nostra suora dell’asilo. Ha cresciuto amorevolmente i bimbi dell’asilo, rispondeva sempre al campanello delle suore e ai malati. Ha vissuto come Gesù. Ha affidato la sua vita alla castità e all’obbedienza a Dio. Ha scelto di seguire Dio”.

Un’istituzione per la comunità

Una vita completamente dedicata agli altri. E’ stata quella di Suor Eugenia, religiosa che era entrata (e rimarrà per sempre) nei cuori della comunità di Rescaldina. In questi giorni era ricoverata in ospedale. Aveva 90 anni. Lunedì 8 giugno ha esalato l’ultimo respiro.

Un volto “perennemente angelico” il suo, come viene ricordato dalla parrocchia, nella quale svolgeva il suo servizio: era arrivata nel 1953 e per 40 anni (in periodo diversi essendo stata operativa anche altrove) è stata un vero punto di riferimento per i rescaldinesi.

