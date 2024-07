L'ufficiale comunale non arriva, rabbia degli sposi ma il matrimonio salta

Ha dell'incredibile quanto successo nella mattinata di oggi, alle 12, a Rho. Un matrimonio saltato a causa dell'ufficiale comunale che non si presenta all'appuntamento con gli sposi.

Chi doveva celebrare le nozze nella sala del Camino non si è presentato

Le dodici di oggi, domenica, erano ormai passate da diversi minuti, gli invitati molti dei quali provenienti dalla zona di Lecco, zona d'origine dello sposo, erano tutti presenti in attesa della cerimonia, quando due futuri sposi hanno deciso di chiamare la Centrale Operativa della Polizia Locale di Rho. Il motivo? Il loro matrimonio non è stato celebrato in quanto il celebrante, in questo caso, non essendo un matrimonio religioso, l'ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto celebrare le nozze nella rinnovata sala del camino della storica dimora rhodense non si è presentato.

Gli sposi hanno raggiunto il ristorante per festeggiare con gli amici senza essere diventati marito e moglie

Nonostante l'immediato intervento della pattuglia rhodense non è stato possibile fare nulla, gli animi fuori da Villa Burba si sono scaldati ma l'ufficiale comunale che avrebbe dovuto celebrare il matrimonio non si è visto. Ai due futuri sposi non è rimasto altro da fare che raggiungere il ristorante dove festeggiare, senza però essere diventati marito e moglie, con parenti e amici.

L'assessore allo Stato Civile Alessandra Borghetti

Sull'imbarazzante vicenda abbiamo sentito l'assessore allo Stato Civile del Comune rhodense Alessandra Borghetti. "Gli sposi hanno mandato una lettera con il cambio di data - afferma l'assessore rhodense, lettera alla quale non è mai stato dato un ok da parte del Comune. Le pubblicazioni di matrimonio e questo è giusto dirlo riportavano però la data di oggi. Il matrimonio è saltato in quanto non è stato inserito all'interno del calendario interno del Comune. La dirigente, una volta avvisata, ha dato subito la disponibilità a recarsi a Villa Burba per sposare la coppia che però a quel punto avrebbe fatto tardi al ristorante.