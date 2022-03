Luciano Fontana, decisa la data dei funerali: offerte per acquistare un defibrillatore

NERVIANO

La cerimonia si svolgerà domani, alle 15.30, nella chiesa di Santo Stefano; in suo ricordo si salveranno vite

Luciano Fontana, storica figura del ciclismo di Nerviano, sarà salutato domani, martedì 15 marzo 2022.

Luciano Fontana, il saluto

L'intera comunità si stringerà per il saluto a Luciano Fontana, storico esponente del mondo del ciclismo di Nerviano e non solo, venuto a mancare nel pomeriggio di giovedì scorso. Aveva 79 anni ed era un pilastro dell'Us Nervianese 1919 ciclismo. I funerali si svolgeranno domani, martedì 15 marzo 2022, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Nerviano.

Offerte per salvare vite

Così come annunciato dalla famiglia, in ricordo di Luciano saranno raccolte offerte per acquistare un defibrillatore (apparecchio che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco) che sarà poi installato sul territorio comunale.