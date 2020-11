Luca Danielli diventa avvocato

Traguardo importante e colmo di significato quello raggiunto dal cornaredese Luca Danielli, 31 anni, affetto dalla nascita da una tetraparesi spastica. Un terribile malattia invalidante che però non è riuscita a fermare il percorso di studi di Danielli, il quale lo scorso 13 novembre ha concluso con la prova orale alla Corte d’Appello del Tribunale di Milano l’esame di stato per l’abilitazione alla professione forense.

Luca Danielli Avvocato

Classe 1989, Danielli ha vissuto tutta la propria vita a Cornaredo. Ha frequentato la scuola primaria di via 4 Novembre e poi le medie alla Curiel, per poi diplomarsi al liceo Classico Rebora a Rho. Luca, infatti, sin da molto giovane ha sempre avuto le idee molto chiare: la passione gli nacque quando da bimbo seguì ai telegiornali le inchieste legate a Mani Pulite e non lo ha mai lasciato. Alla voglia di diventare avvocato ci ha aggiunto l’impegno e lo studio: dopo il diploma, ottenuto con il risultato di novanta centesimi, ha frequentato l’Università Statale di Milano, ottenendo la laurea magistrale in Giurisprudenza con il risultato di 105 su 110. Il percorso è dunque proseguito con la specializzazione in Giurisprudenza forense alla Scuola di Magistratura, seguito infine dal tirocinio in uno studio legale di Milano.

Abilitazione alla professione

Infine, la conclusione del percorso di abilitazione, con le prove dell’esame di stato superate per l’enorme soddisfazione di Luca ma anche dei genitori Sandro e Caterina. Tutto ciò, affrontando quotidianamente i problemi legati alla propria condizione fisica, senza che questi siano mai riusciti a fermare il desiderio di raggiungere i propri sogni.

Ora Luca spera di trovare presto un luogo di lavoro dove poter esercitare la propria professione di avvocato. Mentre ricerca, non abbandona l’altra grande passione che lo accompagna da tempo. Quella per le bocce, di cui Danielli è un esperto. Luca fa infatti parte della polisportiva SuperHabily di Abbiategrasso, per la quale compete, con successo, sui campi da bocce di tutta la Regione.