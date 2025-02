C'è anche un cittadino di Novate Milanese, classe 1990 tra le persone arrestate da Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione di contrasto alle gang giovanili con perquisizioni avvenute in tutta Italia.

Lotta alle gang giovanili: arrestato 30enne di Novate con fucile e droga

L'uomo nascondeva in casa oltre alla droga anche un fucile a canne mozze nascosto tra i vestiti. Durante la perquisizione a casa sua gli agenti hanno trovato anche 25 cartucce calibro 16 e 90 grammi di cocaina. Una persona già conosciuta alle forze dell'ordine: la sua prima foto segnalazione avvenne nel 2008.

Sono 27 in totale gli arrestati e 25 indagati: controllate complessivamente 1800 persone e diversi autoveicoli.

12 italiani sono stati arrestati per reato stupefacenti. E 2 anche per possesso di armi; 4 stranieri arrestati per furto aggravato e borseggi; 5 stranieri arresti per droga; 3 soggetti arresti per furto e reingresso irregolare territorio nazionale e infine 5 stranieri arresti per utilizzo furtivo carte di credito.

Denunciati inoltre 4 italiani per danneggiamento, possesso arma da taglio e 2 per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciati 21 stranieri per vari reati: spaccio, rapina, armi e ricettazione.