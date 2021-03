L’ospedale di Rho piange il dottor Angelo Cetta

Per oltre vent’anno ha lavorato all’ospedale di Rho, prima come anestesista e successivamente come odontoiatra

Stimato professionista ha fondato il reparto di Odontoiatra

I medici e gli ex medici dell’ospedale di Rho piangono il dottor Angelo Cetta, stimato odontoiatra che ha fondato al nosocomio di corso Europa il reparto di Odontoiatria. Un servizio importante quello realizzato dal medico milanese che ha permesso a numerose persone di poter curare i propri denti in ospedale.

Una persona buona sempre disponibile con tutti, pazienti e colleghi che negli anni passati al nosocomio di corso Europa, dove ha lavorato anche come anestesista, si è sempre fatto apprezzare. Dopo l’esperienza all’ospedale di Rho, il dottor Angelo Cetta ha aperto alcuni studi dentistici privati, prima a Arese e successivamente a Milano dove viveva.

Nato a Roma, dopo la morte della moglie, viveva per i suoi figli e i suoi nipoti

Un uomo, tifoso della Roma, sua città natale, con una grande passione per il lavoro e per la sua famiglia, per i figli Veronica e Francesco, per gli amati nipoti ma soprattutto per la moglie, la dottoressa Rosangela Dainese scomparsa da qualche anno. «Sono convinta che ora il mio papà è finalmente sereno – afferma la figlia Veronica – E’ finalmente sereno perchè ha raggiunto la mamma. Mio papà non si e infatti mai ripreso dalla sua morte, nonostante la presenza dei suoi nipoti che adorava. Anche loro infatti hanno capito e questa cosa rende meno triste questo momento. Ciao Papi!!».

Tanti ex colleghi ai funerali svoltisi in piazza Wagner a Milano

I funerali del dottor Angelo Cetta, scomparso a 70 anni nella mattinata di mercoledì si sono svolti nel pomeriggio di giovedì, nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Sala in piazza Wagner a Milano, città dove il dottor Angelo Cetta ha sempre abitato. Una cerimonia alla quale oltre ai famigliari hanno preso parte anche amici di sempre ed ex colleghi dell’ospedale di Rho che hanno ricordato un uomo che ha creato un servizio, quello di odontoiatria, all’interno del nosocomio di corso Europa.