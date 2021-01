L’onorevole Paragone contro il virologo Pregliasco: “Sei un corvo”

«Stiamo sottovalutando la pandemia: per tutto il 2021 scordiamoci i pranzi con gli amici» Paragone: «Sei un corvo».

Paragone contro Pregliasco: “Sei un corvo”

Le dichiarazioni del virologo Fabrizio Pregliasco riguardanti l’arrivo della terza ondata non sono piaciute a Gianluigi Paragone giornalista ex deputato dei Cinque Stelle, attualmente nel gruppo No Europa per l’Italia. «La terza ondata è una certezza, pranzi e cene fuori vanno dimenticati per tutto il 2021. Pregliasco ha detto queste cose – commenta Paragone – Ma adesso basta, Basta! I virologi come Pregliasco sono diventati degli iettatori… dei corvi! Ma come è possibile dire queste cose ai ristoratori. è come dire, cari albergatori fottetevi, il vostro fare impresa mette a rischio il cittadino. Ecco questa opinione di Pregliasco non mi mette d’accordo, oggi i ristoranti sono uno dei luoghi più sicuri. Pregliasco invece si mette gli occhiali alla Totò e inizia a menare iella contro queste persone. Forse arrivato il momento di smetterla».

