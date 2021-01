Lombardia zona rossa: cosa si può fare

Da domenica 17 gennaio 2021 la Lombardia sarà zona rossa. Una decisione che sta facendo discutere la politica e che influenzerà senza dubbio le abitudini di tutti i cittadini.

Lombardia zona rossa

La decisione è arrivata nel pomeriggio di venerdì 15 gennaio, con l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che ha sancito la “colorazione” più forte per Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano. Ma non sono mancate le critiche. A partire dalla Regione Lombardia: il governatore Attilio Fontana ha prima chiesto a Speranza di rivedere la sua posizione, poi ha annunciato la presentazione di un ricorso.

Ma cosa si può fare?

Al di là delle discussioni della politica, rimane quello che possiamo fare ogni giorno. Rispetto alla zona arancione da cui provenivamo i cambiamenti non sono tantissimi. Il grosso cambiamento è per i negozi, che dovranno rimanere chiusi (salvo i servizi essenziali), e per le scuole: da lunedì didattica a distanza confermata per le superiori ed estesa a seconde e terze medie.

Nelle immagini della gallery i provvedimenti essenziali della zona rossa:

