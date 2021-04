Lombardia in zona arancione dal 12 aprile? I dati sui contagi lasciano ben sperare

“Lasciare la zona rossa, spero per sempre”: era questo l’augurio, espresso nel giorno di Pasqua, dal governatore lombardo Attilio Fontana. A pochi giorni di distanza, la Lombardia pare essere in procinto di lasciare davvero la zona rossa e la speranza di tutti è, ovviamente, che l’augurio del presidente regionale possa avverarsi. Intanto, però, tocca attendere il solito verdetto del venerdì, per capire se già da lunedì 12 aprile la Lombardia possa finalmente tornare almeno in arancione.

L’indice Rt lombardo è già da tempo sotto la soglia “rossa” di 1.25. Anzi, già da quindici giorni è addirittura sotto la soglia “arancione” dell’1 e attualmente è a quota 0.76. Un dato buono, ma che da un mese a questa parte non basta più per poter passare in una fascia di restrizioni meno severe. Già con il precedente decreto, infatti, il Governo ha previsto un automatismo che prevede l’ingresso automatico in zona rossa quando l’incidenza settimanale di casi ogni centomila abitanti è sopra 250. L’incidenza, infatti, seppur non sia un parametro precisissimo, è “attuale”, mentre l’Rt, seppur più preciso, fotografa la situazione di circa dieci giorni fa.

Incidenza giù

L’incidenza della Lombardia è in discesa ormai da oltre due settimane e, oggi, è a quota 216. Un dato importante, perché lo scorso venerdì, 2 aprile, era invece ancora a 258 casi ogni centomila abitanti, sopra la soglia critica. Il fatto che oggi sia sotto i 250 casi e, soprattutto, che sia in continua discesa, potrebbe effettivamente convincere la Cabina di regia di Roma a riportare la Lombardia in zona arancione.

Del resto, come mostrano i grafici elaborati dal dottor Paolo Spada dell’Humanitas di Rozzano e quotidianamente aggiornati, quasi tutte le province lombarde sono sotto la soglia d’incidenza dei 250 casi settimanali ogni centomila abitanti. Milano si conferma tra le province messe meglio, con un’incidenza di 178 casi settimanali ogni centomila abitanti. Ma anche Monza e Lecco, che preoccupavano nelle scorse settimane, sono tornate sotto soglia.