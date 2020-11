Lockdown, il sindaco di Legnano: “Usciamo solo se davvero necessario”

Lockdown, un appello ai cittadini affinché rispettino le regole. A rivolgerlo ai legnanesi è il neosindaco Lorenzo Radice, che ha scelto di farlo attraverso un video.

Lockdown, “Troppa gente in giro: stiamo in casa”

“Siamo in lockdown – esordisce Radice – Voglio essere molto chiaro e diretto: in questi 15 giorni è fondamentale la responsabilità di tutti per uscire dalla zona rossa. L’obiettivo che abbiamo è questo e per farlo serve la responsabilità di tutti. In queste ore siamo venuti a sapere di assembramenti, di situazioni che non vanno bene e non devono più succedere. In questi giorni lo abbiamo detto, ci state tantissime domande, stiamo cercando di rispondere a tutti, ci sono mille casi, mille situazioni, mille interpretazioni per cui si può uscire a certe condizioni e a certe condizioni no. Ma ogni volta che avete bisogno di uscire di casa, per favore, pensate e fatevi questa domanda: il senso della norma che ci è stato chiesto di rispettare in questo momento è quello di stare in casa più possibile, per rallentare la circolazione del virus. Ogni volta che dovete uscire, fatevela questa domanda, facciamocela questa domanda: è necessario che io esca. Se la risposta è sì, ci sono i casi di legge da capire; se la risposta è no, stiamo in casa. Noi dal canto nostro stiamo cercando di rinforzare tutti i servizi, abbiamo aumentato i pattugliamenti e i controlli sul territorio grazie alla Polizia Locale, abbiamo messo a disposizione i numeri dell’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) per chi avesse problemi e anche il numero verde 800.193555 che è a disposizione delle persone, soprattutto di quelle che sono a casa da sole e hanno bisogno di assistenza. Aiutiamoci e in 15 giorni riusciremo a uscire dalla zona rossa”.

