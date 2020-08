Lo storico Barchett torna a navigare

Il Barchett torna a navigare. L’imbarcazione sul Naviglio, un simbolo per Boffalora, è stata rimessa in sesto dall’associazione “La Piarda” dopo il furto dello scorso novembre.

Il Barchett restaurato e riportato sul Naviglio

Per far fronte ai danni da oltre 12mila euro subiti dopo il furto, l’associazione “La Piarda” ha dovuto anticipare le spese chiedendo una mano anche a qualche privato, in attesa di riuscire ad ottenere un rimborso da dei fondi regionali cui si cercherà di accedere tramite il Comune. Contenta anche il primo cittadino di Boffalora Sabina Doniselli, che ha festeggiato il ritorno in acqua dell’imbarcazione con una piccola gita sul Naviglio: “Il Barchett è un simbolo per Boffalora – ha commentato – Non vederlo in acqua era per tutti noi un grande dispiacere e siamo tutti molto contenti che sia tornato al suo posto”.

LEGGI ANCHE: Rubato il Barchett: trovato (depredato) a Pontenuovo