Litigano per la droga, in casa trovato piante di marijuana altre 2 metri

Litigano per la droga, la Polizia di Stato di Legnano arriva nell'abitazione e trova piante di marijuana.

Lite per la droga

I poliziotti erano arrivati sul posto per una segnalazione. Si parlava di una lite in corso. E' quanto successo la sera, intorno alle 23, di sabato 7 settembre 2024 in via Dei Frassini a Legnano. E' qui, in un appartamento, che era in corso un litigio, con voci molto alte sentite anche a lunga distanza. Una volta arrivati sul posto gli agenti hanno subito placato gli animi. Una volta entrati in casa gli agenti stessi hanno subito notato una fitta coltre di fumo e sentito un intenso odore di marijuana. E hanno ricostruito quello che era accaduto: la lite era scoppiata tra un uomo - un 53enne italiano - e una donna - 33enne anch'essa italiana - conviventi, dopo che la donna era rientrata da una festa (in compagnia dell'uomo) lasciandolo però senza i suoi effetti personali e le dosi di marijuana.

La droga in casa e le... piante

I poliziotti, nel soggiorno della coppia, hanno trovato della sostanza stupefacente; dalla perquisizione dell'appartamento è scattato il sequestro di 41 grammi di marijuana conservata in appositi contenitori, 10 arbusti femminili tipo cannabis alti circa 2 metri (con infiorescenze idonee all'estrazione), buste contenenti semi per la coltivazione della sostanza, una lampada alogena temporizzata per l'accrescimento dello stupefacente e due incubatrici per semi specifiche.

I provvedimenti

L'uomo, dopo aver ammesso di essere il proprietario della sostanza rinvenuta, è stato arrestato per detenzione illecita di stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari nell'abitazione in attesa della direttissima (è stato sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiana in commissariato). La compagna, che era la proprietaria dell'appartamento, è stata indagata a piede libero in concorso nel reato di detenzione.