Litigano per futili motivi poi lo accoltellano: 25enne finisce in ospedale

Litigano per futili morivi poi lo accoltellano: 25enne di Pogliano Milanese finisce in ospedale

Questa mattina, lunedì 7 settembre, al Pronto soccorso dell’Ospedale San Raffaele, un 25enne residente a Pogliano Milanese ma nato in Libia, regolare sul territorio nazionale, ha denunciato ai Carabinieri intervenuti che, ignoti, la notte scorsa a San donato Milanese, a seguito di un dissidio per futili motivi, lo avrebbero aggredito, provocandogli lievi ferite da taglio all’addome e a un braccio, giudicate guaribili in 10 giorni dai sanitari. Sono in corso ora gli accertamenti sulla veridicità di quanto denunciato dal giovane che è stato poi dimesso dal nosocomio dopo essere stato medicato.

