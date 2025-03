Litiga con un uomo e aveva un coltello: denunciato

Litiga con un uomo, aveva con sè un coltello: denunciato. E' successo a Busto Garolfo.

Litiga con un uomo, aveva un coltello

I due avevano iniziato a discutere. Poi la lite. E uno dei due aveva con sè un coltello. E' quanto successo la sera di lunedì a Busto Garolfo. Tutto è successo in pochi istanti, nella via Villaggio Franca. E' qui che un 28enne, albanese e residente in paese, aveva iniziato a litigare con un altro uomo. I due erano stati notati da alcuni passanti che avevano allertati il 112. Con sè il 28enne aveva un coltello dalla lama di 23 centimetri.

La denuncia

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri che hanno subito sedato gli animi. L'uomo con l'arma è stato bloccato e per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere.