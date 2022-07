I Litfiba portano il rock al Rugbysound: arrivano in oltre 6mila

I Litfiba hanno nuovamente incantato tutti al Rugbysound festival di Legnano.

Litfiba, pubblico da oltre 6mila persone

Sono arrivati in oltre 6mila per il concertone dei Litfiba, la storica band italiana amatissima dal pubblico. La sera di ieri, 3 luglio 2022, il gruppo, come sempre capitanato dall'inesauribile frontman Piero Pelù, si è esibito sul palco del Rugbysound festival all'isola del Castello di Legnano. Un tour, quello della band fiorentina, decisamente importante: "Ultimo girone", il titolo, per una serie di concerti che vuole celebrare i 40 anni di carriera e l'addio alle scene. In scaletta tutti i più loro grandi successi: "Maudit", "Lacio drom", "Spirito", "El diablo", "Regina di cuori", "Vivere il mio tempo" e molti altri ancora. Da Pelù l'invito a un uso consapevole delle risorse idriche e il no a tutte le guerre: "La pace è l'unica vittoria" ha ricordato, citando il celebre brano "Il mio nome è mai più" del 1999 insieme a Luciano Ligabue e Jovanotti. Una serata di successo enorme, tra il pubblico fan della prima ora e famiglie con bambini, tutti con le canzoni della band conosciute a memoria.

I prossimi concerti

Stasera, lunedì 4 luglio 2022, sul palco ci saranno Rhove, Shiva, Paky, Nerissima Serpe, domani 5 luglio 2022 toccherà a Gemitaiz, mercoledì 6 luglio 2022 ai Punkreas, giovedì 7 luglio 2022 a Irama. E poi venerdì 8 luglio 2022 ai Subsonica insieme ai Bluvertigo, sabato 9 luglio 2022 sarà la volta della Zarro Night per chiudere domenica 10 luglio 2022 con Fabri Fibra.

Le foto: