Lite violenta dopo l’incidente, poi uno degli automobilisti fugge a piedi

Lite violenta dopo l’incidente tra due auto, poi uno dei conducenti scappa a piedi appena arriva la Polizia di Stato e la Polizia Locale. E’ successo a Legnano.

Lite violenta dopo l’incidente

Un incidente con due auto coinvolte, poi alcuni degli automobilisti iniziano a litigare violentemente. E quando sul posto arrivano la Polizia di Stato e la Polizia Locale uno di loro è scappato a piedi.

E’ quello che è successo nel pomeriggio di oggi giovedì 20 maggio 2021, intorno alle 18. Le auto stavano viaggiando lungo via Gilardelli, via sulla quale si affaccia tra l’altro il commissariato della Polizia di Stato. Poi, per cause ancora da accertare, si è verificato l’incidente con due auto che si sono scontrate. Nessuno si è fatto male, solo che tra le persone coinvolte alcuni iniziano ad alzare la voce.

La fuga

La situazione stava per degenerare quando sul posto sono arrivate la pattuglia proprio della Polizia di Stato e quella della Polizia Locale. Alla vista delle pattuglie, uno dei due litiganti si è allontanato: è, infatti, risalto a bordo della sua vettura e si è allontanato a piedi, correndo, dalla zona dell’incidente. E gli agenti hanno quindi dato inizio alle ricerche per rintracciare l’uomo che è scappato.