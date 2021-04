Si è conclusa con un trasporto precauzionale all’ospedale di Magenta per un 52enne la lite scoppiata sabato 17 aprile, intorno alle 18, in via don Minzoni a Robecco Sul Naviglio.

I soccorsi

La chiamata alla centrale dell’Agenzia di emergenza e urgenza ha fatto scattare subito i soccorsi, in codice giallo: un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso e i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Lite tra vicini, uno finisce in ospedale

Giunti sul posto, i militari, hanno appurato che si trattava di un diverbio tra vicini, scoppiato per futili motivi, che si era scaldato un po’ troppo: per uno dei coinvolti, un 52enne, si è consigliato un controllo in ospedale, ma il codice è diventato verde. I soccorritori lo hanno affidato alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale di Magenta.