Lite tra ubriachi, interviene anche la moglie che resta ferita

Lite tra ubriachi in piazza a Magnago.

Lite fuori dal bar

La lite è scoppiata fuori da un bar per il troppo alcol assunto. E' quanto successo la sera di ieri, sabato 29 ottobre 2022, in piazza san Michele a Magnago. Erano le 21.10 quando alcuni uomini, di nazionalità sudamericana, hanno iniziato a discutere dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Prima qualche parola, poi sono passati alle vie di fatto. Ed è qui che è intervenuta anche la moglie di uno dei litiganti. Che è stata però colpita, rimanendo ferita.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, sono arrivate l'ambulanza della Croce rossa di Legnano e quella della Croce rossa di Busto Arsizio insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. La donna, 39 anni, ha ricevuto le prime cure per poi essere trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio in codice verde.