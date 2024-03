Lite tra stranieri nel centro di Pero finisce nel sangue

E' finita nel sangue una lite tra stranieri avvenuta intorno alle 18.30 di oggi in via Maria Cristina a Pero

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti

Cosa sia esattamente successo è ancora da chiarire, lo faranno i Carabinieri della Tenenza di Pero. I militari stavano transitando in via Cristina quando hanno visto un cittadino extracomunitario che si teneva il fianco, si sono avvicinati e hanno chiesto cosa era successo, lui ha riferito di essere stato accoltellato.

Trasportato in gravi condizioni all'ospedale milanese di Niguarda

Vista la gravità della situazione i militari hanno immediatamente chiamato un'ambulanza. Sul posto i volontari dell'Astra Soccorso di Pero e il personale dell'automedica con medici e infermieri arrivati dal vicino ospedale Galeazzi. Dopo i primi soccorsi sul posto, il giovane è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, quello più grave all'ospedale milanese di Niguarda. Il giovane è in condizioni critiche a causa delle ferite riportate ma fortunatamente non in pericolo di vita

"Non conosco il nome del mio aggressore"

Prima di essere trasportato in ambulanza all'ospedale milanese di Niguarda il giovane ha comunicato ai carabinieri della Tenenza di Pero di conoscere il suo aggressore ma di non conoscere le sue generalità e la sua residenza. Nelle prossime ore i militari della Compagnia di Rho, di cui fa parte la tenenza di Pero visioneranno i filmati delle telecamere presenti nella zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti