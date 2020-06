Lite tra giovanissimi: uno viene accoltellato con un taglierino

Lite tra giovanissimi a Pogliano Milanese: uno viene accoltellato con un taglierino

Lite fra un gruppo di giovanissimi nelle vie del centro storico. Uno dei tre ha estratto un taglierino e accoltellato un altro alla schiena. La rissa è avvenuta probabilmente per futili motivi, dovuti all’abuso di alcool. E’ quanto successo nella notte tra lunedì e martedì a Pogliano, intorno alla una e trenta. Protagonisti alcuni ragazzi, quasi sicuramente amici, che avevano deciso di fare le ore piccole in un noto locale della via Monsignor Paleari. Poco dopo la mezzanotte è avvenuto il dramma. I giovani non sarebbero poglianèsi. Alla comparsa della pattuglia nessun presente: la persona ferita, non grave, è stata rintracciata poco distante, ma ha rifiutato le cure del 112. Le indagini sono ancora in corso.

