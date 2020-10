Lite tra fidanzati, arrivano ambulanza e Carabinieri

Lite tra fidanzati all’interno di un’auto in viale Cadorna a Legnano. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa e i Carabinieri.

Lite tra fidanzati nella notte

Hanno cominciato a litigare, forse per motivi di gelosia. Sta di fatto che lei, molto agitata, è scesa dall’auto iniziando a fermare le vetture di passaggio. E alcuni hanno deciso di chiamare il 112.

E’ quanto successo questa notte a Legnano. La coppia, intorno alla 1.40, si trovava in un’auto che si era accostata in viale Cadorna. I due hanno iniziato a discutere. Poi la ragazza, 24 anni, ha deciso di scendere dall’abitacolo e ha cercato di fermare alcuni automobilisti che transitavano in quel momento. Era agitata, come detto, così sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. La giovane, poco dopo, si è calmata e non è stato necessario nessun trasporto al pronto soccorso.

