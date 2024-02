Lite tra familiari, arrivano i Carabinieri

Lite tra familiari a Parabiago, sul posto tre pattuglie dei Carabinieri.

Lite tra familiari

Prima le parole, poi la paura che potessero passare alle vie di fatto. Per questo ieri, lunedì 27 febbraio 2024, tre pattuglie dei Carabinieri sono intervenute a Parabiago per una lite molto accesa scoppiata tra alcuni parenti. Le persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiari e di origini serbe, avevano iniziato a litigare pesantemente nella loro casa, nella zona di via Sant'Ambrogio. Da qui la chiamata al 112.

L'intervento

A riportare la calma sono stati i Carabinieri della Compagnia di Legnano che sono subito arrivati sul posto, con tre pattuglie per scongiurare che la situazione potesse degenerare.