Lite tra due uomini a Canegrate: uno finisce in ospedale

Lite tra due uomini: uno finisce in ospedale

Notte movimentata a Canegrate. Le Forze dell'ordine sono intervenute in via Manzoni a Canegrate per una lite tra due uomini. Uno dei due ha sferrato un pugno in faccia all'altro. Sul posto anche un'ambulanza che ha trasportato il ferito in codice giallo in ospedale.