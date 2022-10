Lite tra due stranieri: 25enne in ospedale

Questa mattina, venerdì 7 ottobre 2022, tragedia sfiorata a Rho per una lite tra due uomini di nazionalità straniera, che vivono in una ditta abbandonata alle spalle della stazione.

Ferito un uomo senza fissa dimora

Il fatto è avvenuto poco dopo le 9 in via Olona a Rho, i due uomini per cause ancora da accertare, hanno iniziato a litigare. Ad avere la peggio un 25enne di etnia maghrebina la cui identificazione non è ancora certa perché non aveva con sé documenti. Allertati i soccorsi, sul posto è stata inviata un’ambulanza che ha poi trasportato il ferito in codice giallo al San Carlo di Milano e i Carabinieri.

In ospedale per suturare le ferite

La vittima, un uomo senza fissa dimora, è stato portato in sala operatoria all'ospedale San Carlo di Milano per suturare le ferite da taglio probabilmente procurate da una bottiglia di vetro ed un arma da taglio. Il ferito potrebbe essere dimesso oggi stesso. I rilievi raccolti dagli uomini dei Carabinieri della compagnia di Rho faranno luce sulla dinamica degli eventi.