Lite tra due persone: a Sedriano arriva un’ambulanza

Lite tra due persone in via Cristoforo Colombo a Sedriano: è successo oggi, sabato 24 aprile 2021, poco prima delle 16.

Lite tra due persone a Sedriano: i soccorsi

Poco prima delle 16 di oggi, sabato 24 aprile 2021, è scoppiata una lite tra due persone, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol. Sul posto, per soccorrere un 34enne è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano, che ha portato l’uomo all’ospedale di Magenta per gli accertamenti del caso. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, giunti sul posto.