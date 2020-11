Lite tra due egiziani, spunta il coltello: ferite lievi. Panico lunedì 23 novembre a Corbetta in via Verdi, all’interno della galleria commerciale. Intorno alle 12, infatti, è scattata la chiamata al 112, per via di una disputa accesa tra due egiziani.

Spunta il coltello

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, intervenuti sul posto con ben due pattuglie della stazione di Corbetta, all’origine del litigio ci sarebbero futili motivi. Le urla e la presenza di un coltello aveva inizialmente fatto pensare al peggio, tanto che sul posto sono giunte ben due ambulanze oltre all’automedica, in codice giallo.

Lite tra due egiziani: ferite lievi

In realtà i due, nell’impeto del momento, si sono procurati sono piccoli tagli alle dita e sono poi stati accompagnati in codice verde in ospedale per le medicazioni.

