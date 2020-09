Lite tra due cani, la padrona finisce all’ospedale

Lite tra due cani in via Matteotti a Rho. La padrona di uno dei due quattrozampe è finita in ospedale. Sul posto il 118 e i Carabinieri.

Lite tra due cani

Tutto è successo all’improvviso. I due cani che si azzuffano e una donna che rimane ferita. E’ quanto accaduto ieri sera, sabato 12 settembre 2020, in via Matteotti a Rho. Erano da poco passate le 20.30. E’ qui che vi era a spasso un cane, libero, che apparteneva a un signore. Il quattrozampe ha iniziato a litigare con quello portato da una donna. Ed è stata proprio quest’ultima a riportare anche ferite che hanno reso necessario l’intervento del 118 e di una pattuglia dei Carabinieri. La donna infatti, 56 anni, ha riportato lesioni a una mano e un polso. Ha ricevuto le prime cure sul posto da parte della Croce Rossa che l’ha poi condotta, in codice verde, all’ospedale rhodense.

