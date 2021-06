Lite tra donne al cinema, una spruzza spray al peperoncino: caos al cinema

Lite tra due donne all'interno del cinema The Space di Cerro Maggiore, una spruzza lo spray al peperoncino in faccia all'altra a poca distanza dall'hub vaccinale (che non ha avuto problemi).

Lite tra due donne, una usa lo spray al peperoncino

Tutto è successo in pochi istanti: due donne che iniziano a litigare, poi una che estrae lo spray al peperoncino e lo spruzza in faccia all'altra. E' quanto successo poco fa, al The Space, cinema che si in cima al Move In, il grande centro commerciale che si affaccia su via Turati a Cerro Maggiore.

Erano le 19 quando è scoppiato il litigio tra le due: non si conoscono, per ora, i motivi, sta di fatto che una delle due è rimasta colpita agli occhi dalla sostanza urticante.

I soccorsi

Subito è partita la richiesta di aiuto: sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa insieme all'automedica dell'ospedale e a una pattuglia dei Carabinieri di Cerro. La donna è stata medicata sul posto.

Il cinema è a poco distanza dall'hub vaccinale aperto al Move In: da sottolineare che il centro vaccinazioni non ha subìto nessun disagio per quanto accaduto e le somministrazioni sono proseguite senza problemi grazie al lavoro della Protezione Civile, Polizia Locale e volontari.

