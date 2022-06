Lite tra coniugi: il marito finisce all'ospedale in codice giallo

Lite tra coniugi, lui finisce al Pronto soccorso.

Lite tra moglie e marito: un 27enne al Pronto soccorso

E' successo stamattina, domenica 26 giugno 2022, a Barbaiana, frazione di Lainate. L'allarme è scattato alle 6, e sul posto, lungo la statale del Sempione, è intervenuta in codice rosso un'ambulanza del Comitato volontario di pronto soccorso di Arluno, supportata dall'automedica. I sanitari hanno soccorso un 27enne, rimasto ferito nel corso di una lite coniugale. A rilevare l'accaduto sono stati i Carabinieri della Compagnia di Rho. Dai primi riscontri è emerso che si è trattato un litigio tra moglie e marito al culmine del quale il secondo ha subito un taglio all'altezza della mandibola. Le condizioni del giovane fortunatamente si sono rivelate meno preoccupanti del previsto: è stato infatti trasportato al Pronto soccorso di Garbagnate Milanese in codice giallo. Tuttavia è stato necessario medicare la ferita con alcuni punti di sutura. Gli accertamenti degli uomini dell'Arma sono ancora in corso.