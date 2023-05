Lite tra autista e pedone: arrivano i soccorsi

Discussione accesa tra un pedone e gli occupanti di una vettura: a Legnano stamani, sabato 13 maggio 2023, arrivano soccorsi e Polizia Locale.

Lite a Legnano in piazza del Popolo

Erano circa le 12.40 di stamani, sabato 13 maggio, quando sanitari e Forze dell'ordine sono stati allertati a seguito di una discussione in piazza del Popolo a Legnano tra un pedone e gli occupanti di una vettura.

Arrivano soccorsi e Forze dell'ordine

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, è arrivata un'ambulanza della Croce Bianca di Sedriano in codice giallo. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e non è stato necessario alcun trasporto in ospedale.