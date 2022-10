Lite tra stranieri, uno finisce in ospedale

Lite tra due stranieri a Magnago.

Lite in paese, botte durante la serata

Tutto è scoppiato per futili motivi. Prima le parole, poi sono arrivati alle mani. E' quello che è successo nella serata di ieri, venerdì 28 ottobre 2022 a Magnago. Erano circa le 22.30 quando due uomini, di origini straniere, hanno iniziato a litigare in via Diaz. Presto la situazione è degenerata e sono passati alle vie di fatto.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Ad essere stato soccorso è stato un 46enne che aveva riportato qualche ferita. Dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice verde.