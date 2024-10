Lite per un posteggio, 27enne in ospedale dopo essere stato ferito con un taglierino

Un ragazzo di 27 anni trasportato all'ospedale di Garbagnate Milanese in codice giallo. Questo il bilancio della lite avvenuta nel pomeriggio di ieri nel posteggio del centro commerciale di Arese per un posto auto

Dalle parole ai fatti fino a quando è spuntato un taglierino

Erano da poco passate le 17 quando due automobilisti, uno di 27 anni e uno di 52 hanno iniziato a litigare per un posto auto nel sotterraneo del centro commerciale aresino. Dalle parole, ai fatti, il tempo è stato breve, i due hanno iniziato a prendersi a calci e pugni fino a quando il 52enne avrebbe estratto un taglierino, che sarebbe stato usato inizialmente come arma per intimorire il 27enne.

Le urla dei presenti hanno attirato l'attenzione degli addetti alla sorveglianza del Centro

Le urla delle persone che si trovavano nella zona hanno attirato l'attenzione degli addetti alla sorveglianza del centro commerciale che sono corsi nella zona della lite. Gli addetti sono però arrivati quando il 52enne aveva già ferito il 27enne al collo.

Gli operatori della Misericordia e di Rho Soccorso sul posto per soccorrere i feriti

Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Arese, una di Rho Soccorso e i carabinieri della Compagnia di Rho. Il 27enne dopo le prime cure sul posto è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Garbagnate Milanese, mentre il 52enne, dopo essere stato medicato ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Visionate le telecamere e ascoltati i testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti

Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti i carabinieri della Compagnia di Rho hanno visionato le registrazioni delle telecamere e ascoltando i testimoni presenti alla litigata per il posteggio.