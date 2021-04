Lite per gelosia, tensione in un parcheggio di Magenta

Una lite per gelosia nel piazzale dell’Iper di Magenta ha generato alcune tensioni nella serata di domenica 18 aprile.

Lite per gelosia fuori dall’Iper

I toni si sarebbero alzati tra una donna maggiorenne e il fratello minorenne, italiani e residenti a Cuggiono, e un marocchino maggiorenne. Quest’ultimo, nel corso della lite, ha rotto due vetri dell’auto su cui si trovavano fratello e sorella, accendendo ancora di più i toni dello scontro e passando alle mani.

Carabinieri sul posto

Le due pattuglie intervenute hanno fermato, sul posto, il marocchino e rintracciato la donna che si era allontanata. Per lo straniero, di origini marocchine, maggiorenne, foglio di via obbligatorio non essendo residente a Magenta.