Lite per futili motivi finisce con due persone in ospedale colpite da una bottiglia

Questa notte, 9 giugno 2022, intorno alle due a Rho, 2 giovani sono finiti in ospedale colpiti da una bottiglia rotta utilizzata come arma da un altro giovane con cui avevano avuto un diverbio.

Lo scontro in pieno centro a Rho

Una lite scaturita per futili motivi tra una coppia di amici e una terza persona. Questa la causa dello scontro che ha visto finire due ragazzi di 17 e 20 anni in ospedale. Il fatto è avvenuto in centro città, in via Bettinetti all'incrocio con via De Amicis. Una lite scaturita molto probabilmente per l'abuso di alcol. I due giovani sono stati soccorsi in codice rosso.

L'arrivo dei Carabinieri e il trasporto in ospedale

Sul posto sono arrivati poco dopo i Carabinieri della Stazione di Rho: il 17enne e il 20enne sono stati trasportati uno all'ospedale di Rho e l'altro a quello di Legnano, entrambi in codice giallo e si trovano fuori pericolo nonostante le diverse ferite presenti sul corpo.