Lite per amore, parte un pugno e arrivano i Carabinieri

Una lite tra due ragazzini per amore rischia di trasformarsi in una rissa, ma per fortuna senza conseguenze. Venerdì 16 aprile, poco prima delle 17, due ragazzi, classe 2004 di Arluno, hanno iniziato a litigare in via san Francesco a Ossona per colpa di una ragazza.

Lite per amore, parte un pugno

Un duro confronto per amore, sfociato in un pugno sferrato da uno dei due giovani all’altro, che, per fortuna, non ha provocato gravi ferite.

Arrivano i Carabinieri

A quel punto, però, alla discussione già molto animata si sono aggiunti altri due ragazzi, che hanno iniziato a dare qualche spintone, fino all’arrivo dei Carabinieri che hanno calmato la situazione. Nessuno dei genitori dei minorenni ha voluto sporgere querela di parte. Il ragazzo colpito è stato portato precauzionalmente in ospedale in codice verde dall’ambulanza del Cvps.