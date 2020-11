Lite in via Pogliano: due uomini vengono alle mani.

Aggressione in via Pogliano

Un’aggressione si è verificata quest’oggi, sabato 28 novembre, intorno alle 11.30 in via Pogliano, a Lainate. Secondo le prime ricostruzioni, a venire alle mani sarebbero stati due uomini per motivi che restano ancora da chiarire. Ad avere la peggio, in particolare, un uomo di 56 anni che avrebbe rimediato ferite al volto.

Sul posto ambulanza e Carabinieri

Sul posto si trovano ancora un’Ambulanza del Rho soccorso ma anche i Carabinieri di Rho.

