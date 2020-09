Lite in un negozio, arrivano ambulanza e Carabinieri

Lite in un negozio di Legnano richiede l’intervento di un’ambulanza e degli uomini dell’Arma.

Lite in un negozio richiede l’intervento di soccorritori e Carabinieri

E’ successo oggi, sabato 19 settembre 2020, in corso Italia. Erano le 11.30 quando è scattato l’allarme: una discussione iniziata all’interno dell’esercizio commerciale tra un uomo di 32 anni e una donna di 46 era si era trasformata in un violento alterco ed è poi degenerata. Sono intervenuti i Carabinieri della stazione cittadina e un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio, arrivata su posto in codice giallo. E’ stato il più giovane dei due contendenti, contuso, a ricorrere alle cure dei soccorritori, che hanno portato a termine l’intervento in codice verde.

