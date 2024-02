Lite in strada, spunta un coltello, ferito un 23enne

Litigano in strada, spunta un coltelle e un ragazzo di 23 anni di nazionalità tunisina viene ferito alla guancia e a un sopracciglio.

La lite in via dei Giardini a Cornaredo

I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, erano da poco passate le 21, a Cornaredo in via dei Giardini. Ancora da chiarire la dinamica, il ragazzo ferito ha riferito ai carabinieri della Compagnia di Corsico e agli operatori del 118 intervenuti sul posto di aver litigato con un uomo di cui non è però riuscito a fornire la descrizione

Il 23enne trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Rho

Scattato l'allarme, per soccorrere il 23enne, sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Corsico, gli operatori della Croce Verde Nord-Ovest. Il ragazzo è stato prima medicato sul posto e successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Rho dove i medici in servizio gli hanno applicato diversi punti di sutura

Indagini dei carabinieri per risalire all'aggressore

I Carabinieri di Corsico intanto hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'uomo, poi datosi alla fuga, che ha ferito il 23enne