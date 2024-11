Lite in famiglia, il padre minaccia di colpire i Carabinieri con una cazzuola da muratore

Lite in famiglia a Legnano, l'uomo minaccia di colpire con una cazzuola i Carabinieri intervenuti.

Lite in famiglia, minaccia i Carabinieri

La chiamata al 112 parlava di una lite in corso tra l'uomo e il fratello. Dall'altra parte del telefono, spaventatissima, vi era la figlia del primo. Che chiedeva aiuto. E' quant successo nella serata di sabato in un'abitazione di via Pontida a Legnano. E' qui che un 48enne aveva iniziato a litigare col fratello: l'uomo era ubriaco e poteva diventare pericoloso. Così la figlia ha lanciato l'allarme. Sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri ma l'ho ha tentato di aggredire i militari. Ma non solo: ha afferrato una cazzuola da muratore minacciando di colpirli alla testa.

La denuncia

Per l'uomo sono arrivati i guai: nei suoi confronti è scattata la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale